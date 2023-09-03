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الاسمر علق على مادتين في موازنة 2024 واعلن أنه سيكون للاتحاد العمالي موقف مفصّل من مشروع القانون

أخبار لبنان
2023-09-03 | 04:36
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الاسمر علق على مادتين في موازنة 2024 واعلن أنه سيكون للاتحاد العمالي موقف مفصّل من مشروع القانون
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الاسمر علق على مادتين في موازنة 2024 واعلن أنه سيكون للاتحاد العمالي موقف مفصّل من مشروع القانون

اعلن رئيس الاتحاد العمالي العام في لبنان الدكتور بشاره الاسمر، أن "موازنة ٢٠٢٤ نصت على استحداث رسم جديد تحت إسم رسم بدل خدمات سريعة وطارئة يسمح للمواطن أن يدفع مبلغاً إضافياً من المال لإتمام معاملته في وقت سريع وذلك أسوةً بما يطبّق حول جوازات السفر السريعة في المديرية العامة للأمن العام.

وجاء في المادة الحادية والعشرين من الموازنة العامة أن إيرادات هذا الرسم توزع بين أصحاب العلاقة:

٥٠% لموظفي الإدارة المعنية

٥% لموظفي الهيئات الرقابية

١٠% لموظفي الإدارات العامة التي لا تقدم خدمات ١٥% لصندوق تعاضد موظفي الإدارات العامة ٢٠% الخزينة العام".

وقال في تصريح: "الإتحاد العمالي العام وبخصوص هذا البند أن يؤكد على الاتي: 

-1   ضرورة أن يشمل توزيع الإيرادات الناتجة عن هذا الرسم المستحدث كافة الجهات الضامنة وخاصةً الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي وتعاونية موظفي الدولة والمستشفيات الحكومية ضمن مبدأ دعم القطاع الصحي الرسمي في هذه المرحلة الصعبة التي يعيشها موظفو القطاع العام.وسوف يباشر الإتحاد العمالي العام اتصالاته مع المسؤولين المعنيين وعلى رأسهم دولة رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية من أجل تعديل هذا البند بالاتجاه الصحيح.

 

٢- أن يترافق بدء تطبيق هذه المادة مع  حوكمة رشيدة في الإدارة العامة حتى لا يدفع طالب الخدمة الرسم المستحدث ورسم الرشوة السائدة في بعض الإدارات وذلك يفترض تفعيلاً للتفتيش الإداري والمحاسبة وإحلالاً للمكننة في الإدارات واستحداثاً لجهاز إداري مدرب وفاعل ليقوم بهذا العمل السريع بما يقتضي ذلك من تزويد الإدارة بكل مسلتزماتها المكتبية والكهربائية والخدماتية".

 

ودعا الأسمر الى إلغاء المادة ٦٣ من مشروع موازنة ٢٠٢٤ "التي حظّرت على المؤسسات العامة تغطية فروقات الاستشفاء ببوالص تأمين صحي لمستخدميها المستفيدين من تقديمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لأنّ من شأن تطبيق هذه المادة إعاقة عمل المؤسسات العامة وشلها لأن عددا كبيرا من مستخدمي وأجراء هذه المؤسسات (كهرباء - مياه - مرفأ بيروت - اوجيرو - إهراء - إدارة حصر التبغ والتنباك) هم من الفنيين ويمارسون أعمالاً محفوفة بالمخاطر، ضمن مبدأ الجهوزية العامة والطارئة والدائمة، تقتضي وجود بوالص تأمين صحية لهم لتأمين سلامتهم وحسن سير الأعمال".

 

وأعلن انه "سوف يكون للاتحاد موقف مفصّل من مشروع قانون الموازنة ٢٠٢٤ يترجم بكتاب خطي توضيحي يرفع الى المسؤولين المعنيين"، داعياً الى "التعاون المجدي مع الإتحاد في هذه المرحلة للتخفيف عن المواطنين عبء الضرائب والرسوم المستحدثة في هذه الموازنة".

 

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