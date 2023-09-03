الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
Take Me Out نقشت
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الراعي عن الحوار: يقتضي المجيء اليه بدون احكام مسبقة وارادة فرض الافكار والمشاريع

أخبار لبنان
2023-09-03 | 05:16
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الراعي عن الحوار: يقتضي المجيء اليه بدون احكام مسبقة وارادة فرض الافكار والمشاريع
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
الراعي عن الحوار: يقتضي المجيء اليه بدون احكام مسبقة وارادة فرض الافكار والمشاريع

ترأس البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في قداس الاحد في كنيسة الصرح البطريركي في الديمان يعاونه المطارنة سمير مظلوم، بولس صياح وانطوان ابي نجم، والأباتي نعمة الله الهاشم وبمشاركة المونسينيور فيكتور كيروز والخوري طوني الآغا والأب هادي ضو، في حضور أعضاء مجلس الإنماء والتنسيق المسيحي وحشد من المؤمنين.

وبعد تلاوة الإنجيل المقدس، ألقى الراعي عظة قال فيها "تكثر بكلّ أسف، ولا سيما لدى معرقلي نهوض لبنان وانتخاب رئيسٍ للجمهوريّة، القلوبُ الفارغة من محبّة الله ورحمته وحنانه، ومن روح الندامة والتوبة عن الخطايا الشخصيّة. فأصبح المجتمع يعيش في هيكليّة من الخطايا التي لا يتوب عنها أحد، وكأنّها أصبحت خطايا من دون مرتكبين. يتكلّمون مثلًا عن الفساد ومكافحة الفساد ولا يعلم أحدٌ من هم المفسدون".

واضاف "لا مجال لبدء حياة جديدة على كلّ الأصعدة الخاصّة والعامّة، الشخصيّة والجماعيّة، من دون إرادة إيمانيّة، وقرار بالتغيير في نمط التفكير والتصرّف. الجميع، ولا سيما المسؤولون السياسيّون، بحاجة إلى قلوب تملي عليهم ما يجب أن يفعلوا من خير". 

وختم الراعي: "الحوار المدعوّون إليه نوّاب الأمّة، إذا حصل رغم التجاذبات بين القبول والرفض، إنّما يقتضي أوّلًا المجيء إليه بدون أحكام مسبقة وإرادة فرض أفكارهم ومشاريعهم ووجهة نظرهم من دون أي إعتبار للآخرين؛ ويقتضي ثانيًا روح التجرّد من المصالح الشخصيّة والفئويّة، ويقتضي ثالثًا اعتماد الدستور واعتباره الطريق الوحيد الواجب سلوكه؛ ويقتضي رابعًا الصراحة والإقرار بالأخطاء الشخصيّة والبحث عن الحقيقة الموضوعيّة التي تحرّر وتوحّد. إلى عناية الله وأنوار روحه القدّوس نكل مسيرة وطننا وشعبنا، راجين الوصول إلى ميناء الأمان، بنعمة الثالوث القدّوس، الآب والإبن والروح القدس، له المجد والشكر الآن وإلى الأبد، آمين".
 

أخبار لبنان

الحوار:

يقتضي

المجيء

احكام

مسبقة

وارادة

الافكار

والمشاريع

LBCI التالي
قبلان: المطلوب تلبية نداء بري للحوار دون شروط مسبقة
الاسمر علق على مادتين في موازنة 2024 واعلن أنه سيكون للاتحاد العمالي موقف مفصّل من مشروع القانون
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
03:49

البطريرك الراعي: الحوار الذي دُعي إليه نواب الأمة إذا حصل من الضروري حضوره من دون أحكام مسبقة مع التجرّد من المصالح الشخصية والفئوية والحوار يتطلّب الصّراحة والإقرار بالأخطاء الشخصية

LBCI
أخبار لبنان
2023-08-23

الراعي من يسوع الملك: تراهم يتستّرون وراء الحوار والتوافق فيما الحلّ واحد ودستوري

LBCI
آخر الأخبار
2023-08-20

الراعي: لا أحد يفهم لماذا بُتِرَت جلسة حزيران الانتخابية بمخالفة المادة 49 من الدستور والحوار الحقيقيّ والفاعل هو التصويت في مجلس النواب لانتخاب رئيس للجمهورية

LBCI
صحف اليوم
2023-08-12

استدراك الواقع يقتضي الحوار الجاد.. وجلسة تشريعية في مهبّ المقاطعة (الأنباء الالكترونية)

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
09:11

إخماد حرائق في حرار والتليل العكاريتين

LBCI
أمن وقضاء
06:26

توقيف مواطنين لإقدامهما على إطلاق النار في منطقة كورنيش الميناء - طرابلس

LBCI
أخبار سياسية
06:03

فضل الله: الضغوط الأميركية تمنع لبنان من الاستفادة من الفرص المتاحة

LBCI
امن وقضاء
05:56

بعد أن سرقت حقيبة أموال ومجوهرات من داخل أحد المحال في النبطية.. شعبة المعلومات تكشف هويتها

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2023-07-11

لقاء بين بخاري ونظيره القطري... وبحث في الاجتماع التحضيري للاجتماع الخماسي

LBCI
فنّ
2023-08-31

حوّلتا الآيس كريم الى ميكروفون.. كارول سماحة وابنتها في فيديو طريف!

LBCI
منوعات
2023-08-29

قتلت ابنها البالغ 5 سنوات بالاشتراك مع زوجها وابنهما...عذبوه وضربوه بأساليب مرعبة ثم رموه في النهر: اليكم التفاصيل المروعة!

LBCI
امن وقضاء
2023-04-28

تعديات ومخالفات عصية على القوى الأمنية... ويومية ايجار بغل التهريب ٣٠$

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار سياسية
06:03

فضل الله: الضغوط الأميركية تمنع لبنان من الاستفادة من الفرص المتاحة

LBCI
أخبار لبنان
05:16

الراعي عن الحوار: يقتضي المجيء اليه بدون احكام مسبقة وارادة فرض الافكار والمشاريع

LBCI
رياضة
13:48

للمرة الأولى... القنوات الإيرانية الرياضية بدأت بنقل مباريات الدوري السعودي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

الـSunset يُزيّن سماء لبنان... كنزٌّ سياحي جديد!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

السفير الكوري يحتفل بعيد بلاده الوطني في لبنان عبر عرض رياضي في لعبة التايكواندو

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

بعد "جنود الرب"... مجموعة جنود جديدة في لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

فيلم باربي في الصالات في ٧ أيلول... هل من مشاهد حُذفت؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

المياه تعود الى ساحل كسروان جزئياً... ولا حلول مستدامة لهذه المعضلة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

بالأسماء.. هؤلاء هم من يدخلون المبيدات والأدوية المسرطنة!

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

بعد "جنود الرب"... مجموعة جنود جديدة في لبنان

LBCI
أمن وقضاء
11:34

بعد ثبوت اعتدائهما على الطفلة دنيا... القاضي رمضان أوقف الوالد وزوجته الثانية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

بالأسماء.. هؤلاء هم من يدخلون المبيدات والأدوية المسرطنة!

LBCI
خبر عاجل
11:26

منتخب لبنان يحقق فوزه الثاني في بطولة العالم لكرة السلة على حساب ايران 81 - 73 ويضمن المشاركة في الملحق المؤهل للالعاب الاولمبية

LBCI
منوعات
14:08

ساعات مرت على اختفائها في "ظروف مريبة" قبل ظهور الحقيقة... إبنة الـ17 سنة متورطة بجريمة قتل: هل تم العثور عليها؟!

LBCI
منوعات
15:17

"أنا وأمي نتشارك الأب نفسه"... قصة مأساوية واغتصاب وضرب ولكن النهاية سعيدة؟

LBCI
خبر عاجل
03:49

البطريرك الراعي: الحوار الذي دُعي إليه نواب الأمة إذا حصل من الضروري حضوره من دون أحكام مسبقة مع التجرّد من المصالح الشخصية والفئوية والحوار يتطلّب الصّراحة والإقرار بالأخطاء الشخصية

LBCI
منوعات
15:35

شاب عشريني اغتصب مسنة ثمانينية ثم ضربها وقطع شفتيها بشفرة... وهذه التفاصيل!

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More