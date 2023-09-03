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منصوري وكبارة وأبو حيدر إلى الرياض لحضور فعاليات المؤتمر المصرفي العربي
أخبار لبنان
2023-09-03 | 10:48
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منصوري وكبارة وأبو حيدر إلى الرياض لحضور فعاليات المؤتمر المصرفي العربي
منصوري وكبارة وأبو حيدر إلى الرياض لحضور فعاليات المؤتمر المصرفي العربي
غادر الوفد اللبناني برئاسة حاكم مصرف لبنان بالإنابة د. وسيم منصوري وسفير لبنان في المملكة العربية السعودية د. فوزي كبارة والمدير العام للإقتصاد والتجارة د. محمد أبو حيدر إلى العاصمة السعودية الرياض، تلبية لدعوة رسمية لحضور فعاليات المؤتمر المصرفي العربي، بتنظيم من الإتحاد العربي للمصارف مع المصرف المركزي السعودي تحت عنوان "الآفاق الإقتصادية العربية في ظل المتغيرات الدولية" الذي ينعقد برعاية وحضور محافظ المصرف المركزي السعودي أيمن بن محمد السياري.
أخبار لبنان
وسيم منصوري
فوزي كبارة
محمد أبو حيدر
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