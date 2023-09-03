يوم توعوي من تنظيم نقابة المعالجين الفيزيائيين حول اهمية النشاط البدني

نظمت نقابة المعالجين الفيزيائيين في لبنان يوما توعويا حول اهمية النشاط البدني، تحت شعار "Move to Improve" في جونيه وذلك في اطار الحملة التي تقوم بها النقابة طيلة شهر أيلول في مختلف المناطق اللبنانية، برعاية وزارتي الصحة والإعلام.



وأوضحت نقيبة المعالجين الفيزيائيين سيدة ساسين في كلمة افتتاحية أن الحملة تسلط الضوء على أهمية النشاط البدني مع المعالجين الفيزيائيين تحت شعار "Move to Improve" لأن كل خطوة وحركة مهمة جدا، خصوصا عندما تكون صحيحة ومفيدة للصحة النفسية البدنية، مشددة على دور المعالج الفيزيائي في الوقاية والإرشاد لبناء مجتمع سليم وصحّي.



وتمنت ساسين ان يكون هذا النشاط حافزا لجميع المشاركين لمتابعة ممارسة النشاط البدني ما يجنّب أمراضا كثيرة.

وكانت كلمة لسيلفيو شيحا الذي شكر النقابة لإختيار مدينة جونية لإطلاق هكذا نشاط، مؤكدا سعي البلدية الدائم لدعم أي نشاط ذات طابع رياضي وبدني في المدينة، وآملاً ان تصبح مدينة جونية عاصمة الرياضة في لبنان.