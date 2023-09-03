الشؤون العقارية تذكر بمواعيد فتح مكاتبها شمالًا

الشؤون العقارية تذكر بمواعيد فتح مكاتبها شمالًا



ذكرت المديرية العامة للشؤون العقارية بالأيام المحددة من كل أسبوع لفتح مكاتبها في بعض مناطق الشمال أمام المواطنين، وهي كالتالي:

- مكتب الكورة كل إثنين وثلاثاء

- مكتب بشري كل إثنين

- مكتب البترون كل أربعاء وخميس

- مكتب زغرتا كل ثلاثاء وخميس

أما أمانة السجل العقاري في طرابلس، فكل يوم إثنين.