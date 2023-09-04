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أوجيرو: توقف الخدمة في سنترال المريجة
أخبار لبنان
2023-09-04 | 00:46
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أوجيرو: توقف الخدمة في سنترال المريجة
أوجيرو: توقف الخدمة في سنترال المريجة
أعلنت هيئة "أوجيرو" عبر حسابها على منصة "إكس" أن عطلًا طرأ في سنترال المريجة بسب الضغط على المولدات أدى إلى توقف الخدمات في المنطقة المذكورة وعدد من المناطق المجاورة.
وتعمل الفرقنا تصليح العطل بالسرعة الممكنة.
أخبار لبنان
أوجيرو
سنترال المريجة
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