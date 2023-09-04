محفوض للـLBCI: نحن في قعر جهنّم وكل ما نطالب به نحن وأساتذة الرسمي هو الحد الأدنى من المقومات

محفوض للـLBCI: نحن في قعر جهنّم وكل ما نطالب به نحن وأساتذة الرسمي هو الحد الأدنى من المقومات



أكد نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض أننا في قعر جهنّم وقد أخذونا إلى مكان خاطىء جدًا.



وفي حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI، قال محفوض: "يهددون الأساتذة بالصرف لأنه الآن لا يكلف شيئًا والتعويض يدفع على الـ1500"، لافتاً الى أن "راتب الأستاذ ما زال 1500000 في حين أن الحد الأدنى للأجور هو 9000000".



وشدد على أن كل ما نطالب به نحن وأساتذة الرسمي هو الحد الأدنى من المقومات.



وقال محفوض: "النق" من قبل الأهالي على القسط المدرسي أتمنى أن يلاقيه "نق" على الكهرباء والبنزين والإتصالات والإنترنت والسوبرماركت".