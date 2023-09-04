بخاري يزور الراعي في الديمان

بخاري يزور الراعي في الديمان

إستقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في المقر الصيفي للبطريركية في الديمان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان وليد بن عبدالله بخاري.



وكان اللقاء مناسبة جرى خلالها إستعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها وبحث آخر المستجدات على الساحة اللبنانية خاصة الإستحقاق الرئاسي وضرورة إنجازه في أسرع وقت ليسهم في إنقاذ لبنان ويكون جامع لكل اللبنانيين ويعمل على تمتين العلاقات بمحيطه العربي.



كما جرى خلال اللقاء إستعراض عدد من القضايا ذات الإهتمام.