حمية يطلق المزايدة العمومية لبيع مخلفات إنفجار المرفأ غدًا

حمية يطلق المزايدة العمومية لبيع مخلفات إنفجار المرفأ غدًا



يطلق وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال الدكتور علي حمية المزايدة العمومية لبيع مخلفات الإنفجار من معادن وخردة (Metal Scrap) في مرفأ بيروت، وذلك ضمن خطة إعادة إعمار المرفأ التي سبق الإعلان عن بدء إجراءاتها التنفيذية ضمن الإمكانيات المتاحة لإدارة المرفأ، بحضور كل من رئيس لجنة الاشغال النيابية سجيع عطية، رئيس هيئة الشراء العام الدكتور جان العلية ورئيس وأعضاء مجلس إدارة مرفأ بيروت.