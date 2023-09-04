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منصوري: قرارنا نهائي بعدم تمويل الدولة لا بالليرة ولا بالدولار

منصوري: قرارنا نهائي بعدم تمويل الدولة لا بالليرة ولا بالدولار

أكد حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري على هامش مشاركته في فعاليات المؤتمر المصرفي العربي الذي يقام في الرياض ان قراره نهائي بعدم تمويل الدولة لا بالليرة ولا بالدولار.



وفي مقابلة مع قناة العربية دعا منصوري الدولة لإيجاد وسائل لتمويل عجز ميزانيتها.