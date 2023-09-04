جلسة للجنة المال والموازنة.. ماذا ناقشت؟

التأمت جلسة لجنة المال والموازنة برئاسة النائب ابراهيم كنعان، وحضور وزير المال في حكومة تصريف الاعمال يوسف الخليل، لمتابعة المستجدات حول اقتراح قانون إطار لإعادة التوازن للانتظام المالي في لبنان، واقتراح القانون الرامي إلى معالجة أوضاع المصارف في لبنان.اليكم التفاصيل...