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جلسة للجنة المال والموازنة.. ماذا ناقشت؟
أخبار لبنان
2023-09-04 | 07:57
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جلسة للجنة المال والموازنة.. ماذا ناقشت؟
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جلسة للجنة المال والموازنة.. ماذا ناقشت؟
اليكم التفاصيل...
التأمت جلسة لجنة المال والموازنة برئاسة النائب ابراهيم كنعان، وحضور وزير المال في حكومة تصريف الاعمال يوسف الخليل، لمتابعة المستجدات حول اقتراح قانون إطار لإعادة التوازن للانتظام المالي في لبنان، واقتراح القانون الرامي إلى معالجة أوضاع المصارف في لبنان.
اليكم التفاصيل...
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