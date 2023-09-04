بعد اقفال استمر لشهرين.. مراكز النافعة الخمسة عادت للعمل تدريجيا

لليوم الاولى بعد اقفال استمر لشهرين، عادت مراكز النافعة الخمسة في الدكوانة وطرابلس وزحلة وعاليه النبطية للعمل تدريجيا عبر اعادة فتح برنامج التشغيل وانجاز المعاملات العالقة بسبب الخلاف بين شركة انكربت والدولة اللبنانية على استيفاء المستحقات.



وفيما لفت المحافظ مروان عبود الى ان المراكز ستعود لاستقبال طلبات المواطنين، اشارت المعلومات الى ان التوقيت مرهون بقرار رئيس الحكومة ووزير الداخلية حول تحديد ثمن رخص السوق ورخص السير ولوحات السيارات.