الجميّل: تنفيذ أي خطة لعودة النازحين متعذر حالياً بسبب اطباق حزب الله على المؤسسات

التقى رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل وفداً من الحملة الوطنية لإعادة النازحين السوريين، وطرح الوفد في خلال الاجتماع الإشكاليات المتعلقة بالوجود السوري في لبنان وموجة النزوح المستجد عبر المعابر غير الشرعية واطلع رئيس الكتائب على اقتراح قانون أعدته الحملة في هذا الصدد وسبل التنسيق بين الطرفين.



من جهته، شرح الجمّيل تصور حزب الكتائب لحل الأزمة، مشدداً على "دور الدولة الأساسي في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أي خطة لعودة النازحين الى ديارهم وهو امر متعذر حالياً بسبب اطباق حزب الله على المؤسسات ومنعه قيام الدولة".