لجنة الصحة ناقشت موضوع غسيل الكلى وادوية الامراض المستعصية.. عبد الله: الاستمرار في تغطية المرضى بالتعاون مع كل الفرقاء

ناقشت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية موضوع غسيل الكلى وادوية السرطان والامراض المستعصية، محاولة "تخفيف معانات المرضى ومساعدة كل فرقاء الملف الصحي المرتبط بغسيل الكلى لتخطي الازمة الحالية".



عبدالله



واشار النائب بلال عبد الله إلى أن اليوم الكل في مأزق لنقص الاموال، وزارة الصحة تعاني مع اننا استطعنا مع معاليه اخذ اعتماد جديد خصيصا لغسيل الكلى. نحاول مع صندوق الضمان الاجتماعي ان نتخطى ازماته الادارية وهي اعادة السلف والعمل بسلف المستشفيات. تعاونية الموظفين تقدم السلف.



وقال:" الطبابة العسكرية كانت حاضرة وقوى الامن والنقابات المعنية، وحضر المدير العام للمالية. وباعتقادي كان النقاش اليوم مفيدا جدا، واستطعنا بتفاهم الجميع وبمحاولة كل الفرقاء تحمل جزء من المشاكل لكي يستطيع الجميع ابقاء هذه الخدمة لهؤلاء المرضى، وهم 5 الاف مريض في لبنان من كافة الصناديق الضامنة. واعتقد ان الكلفة التي تم وضعها تتراوح حوالى 62 دولارا في الوقت الحالي، وربما في المستقبل يصار الى تعديلها اذا كان هناك من ضرورة".



وكشف أننا "اتفقنا على ان يعاد هذا الموضوع بعد شهر لدرس هذا الملف وتحديد الكلفة الحقيقية، خصوصا وان التوجه اصبح ان يكون الدعم مباشرة للمريض، يعني حولنا الدعم مباشرة للمريض عبر آليات، وسنتوجه كلجنة صحة الى دولة الرئيس ميقاتي بالطلب منه ايجاد مخرج قانوني لتأمين الاموال مباشرة او جزء منها لتغطية موضوع غسيل الكلى، لانه للاسف التأخر بدفع المستحقات ان للمستشفيات او للاطباء يفسح المجال للكثير من المشاكل بهذا الملف".



واكد ان "نقاشنا اليوم كان مثمرا ومفيدا، وتم الاتفاق على الاستمرار بتغطية مرضى غسيل الكلى بالتعاون مع كل الافرقاء وبتفهم من الصناديق الضامنة ، وبوضع آلية واضحة للتسعير للمستلزمات التي طلبها معالي الوزير، مع تفهم نقابتي المستشفيات والاطباء بضرورة عدم وقف هذه الخدمة، على أمل ان يتم تسهيل الامور من قبل وزارة المالية، برصد الاعتمادات المطلوبة، والتفتيش عن مصادر التمويل لابقاء هؤلاء المرضى تحت الرعاية المطلوبة. واشكر معالي الوزير والجميع".



أبيض



ولفت وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال فراس أبيض بدوره إلى أن " الجلسة كان هدفها هو المريض، وكيف من الممكن الحفاظ على صحته، خصوصا مريض غسيل الكلى. نعرف ان المرض مزمن ويشكل عبئا كبيرا على المرضى، اذ ان الجزء الكبير منهم لا يستطيعون الاستمرار بعملهم بسبب طبيعة غسيل للكلى، لذلك كان الهم الاساسي ان لا نجعل الامور المالية واي تغيير بالسياسات التي يتبعها مصرف لبنان من جديد ان يؤثر باي طريقة على مريض غسيل الكلى؟ وكنا اشرنا الى ان هناك آلية جديدة نعمل عليها مع نقابة المستشفيات ومع المستوردين، هذه الالية جرى نقاشها في لجنة الصحة اليوم ودخلنا بالتفاصيل. ونحن ان شاء الله نحرص على تنفيذها وان يستمر المريض بالحصول على الخدمة من غير اي فروقات تترتب عليه وان لا يكون هذا الموضوع على حساب المستشفيات".



وأضح أبيض أن "هناك نقطتين، الاولى هي التكلفة والثانية تسريع التمويل، وكان هناك التزام من وزارة المالية بالالية التي طرحت والتي تجعلنا ندفع بسرعة للمستشفيات. اعود واؤكد ان المقاربة التي تحصل للمواضيع الصحية في البلد، ان من الوزارة أو اللجنة او للجهات الضامنة والنقابات هي مقاربة تتحلى بالمسؤولية وهذا امر جيد، بانتظار ان تحصل الاستحقاقات الاساسية التي تساعد على نقل البلد الى الافضل."