بو حبيب استقبل سفيرة الاتحاد الأوروبي الجديدة

استقبل وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب سفيرة الاتحاد الاوروبي الجديدة لدى لبنان ساندرا دو وال في زيارة تعارف.