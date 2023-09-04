تيمور جنبلاط: تحية للراعي على موقفه الحكيم

كتب رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط عبر منصة "أكس": "طالما أن الأفق السياسي مقفل ولا حلول، وطالما أن أي خيار صدامي سيأخذنا إلى مآس جديدة، وبعدها سنعود إلى الحوار الذي لا بديل عنه، الأفضل إذا وقف تضييع الوقت وتراكم المآسي، وأن نذهب إلى حوار جاد للخروج من الأزمة".



وأضاف: "تحية للبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي على موقفه الحكيم، معه نؤكد الحوار والمصالحة".