الـLBCI تردّ "لتصويب مفاهيم بالية غير ثقافية علقت في ذهن الوزير"

صدرعن المؤسسة اللبناني للإرسال انترناشونال البيان التالي، ردّاً على وزير الثقافة محمد مرتضى، قائلة:



نحن مع مبدأ فصل الدين عن الدولة. فلا دخل للسلطات الدينية في الامور الدنيوية. وهذا ما يعلمه حضرة القاضي السابق الذي يحكم بواسطة قوانين ونصوص تضعها الدولة اللبنانية فقط .



استطرادا، إن سلطة الوزير في الدولة اللبنانية مستمدة من القوانين اللبنانية المرعية الإجراء ، ويفترض بالوزير ، إذا كان يريد تغيير القوانين ، ان يسعى الى ذلك عبر مجلس النواب وليس عبر مجلس آخر ملي أو غير ملي.



نذكر حضرة الوزير بالمهام التي ينص عليها قانون إنشاء وزارة الثقافة ، وهو اشمل بكثير من الامور التى أوردها في بيانه ، والتي من صلبها جعل لبنان منبرا ثقافيا عالميا تفتخر به الامم المتحدة .



نحن بعيدون كل البعد عن 'النار' وعن مشتقاتها ونؤمن بالحوار وقبول الاخر في بناء الاوطان .



عسى أن يكون هذا الرد كافيًا لتصويب مفاهيم بالية غير ثقافية علقت في ذهن الوزير.