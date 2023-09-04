دعوة بري للحوار اصطدمت بحائط مسدود... فهل يمكن الوصول الى حلّ في الملف الرئاسي من دون جلوس الأطراف مع بعضها البعض؟

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