نجاة عون صليبا للـLBCI: لم نبلغ بدعوة رسمية للحوار... وإذا كان لفرض مرشح فلن أشارك

نجاة عون صليبا للـLBCI: لم نبلغ بدعوة رسمية للحوار... وإذا كان لفرض مرشح فلن أشارك

أوضحت النائبة نجاة عون صليبا أننا "لم نبلغ بدعوة رسمية للحوار في مجلس النواب، وهي دعوة عامة، سائلة: "لماذا نحن كنواب آخر من يعلم؟"



وأشارت في حديث لبرنامج نهاركم سعيد عبر الـLBCI إلى أنه "لم تعرض علينا نتائج المحادثات التي جرت مع المبعوثين."



ورأت أن "الجميع يتكلم عما يناسب حزبه ولم يتكلم أحد عما يناسب الوطن، فعلينا جميعًا التكلم عما يناسبه واحترام دستوره ومؤسساته."



وقالت: "الدول الخمس تقوم بمصالحها، ومع إحترامنا لكل الدول، يجب على كل دولة أن تقف عند حدودها وألا تتدخل في حدودنا."



وعن دعوة بري للحوار، أكدت أنه "إذا كان لفرض مرشح، فلن أشارك، أما إذا كان فعلًا للحوار وتبادل الآراء فذلك أمر آخر."