المفتي قبلان استقبل فرونتسكا: على الأمم المتحدة مساعدة لبنان وسوريا في أزمة النزوح

بحث المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان في مكتبه في دار الافتاء الجعفري، مع منسقة الأمم المتحدة الخاصة في لبنان يوانّا فرونِتسكا في الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.

وأكد المفتي قبلان أن "الأمم المتحدة يجب أن تساعد بالحلول الرئيسية فيما يتعلق بأزمة لبنان وسوريا، بخاصة الشقّ المتعلق بالنزوح بعيداً من أمركة الحلول".

وطالب الأمم المتحدة، "بضرورة العمل على تكريس تشريعات أممية تمنع من الكراهية الدينية والنزعة العنصرية".

ولفت الى أن "دعوة الرئيس بري للحوار بمثابة حبل الخلاص للإنقاذ الرئاسي وبداية الإصلاح".

وندّد "بفكرة الفدرلة أو الاتحاد، لأن ذلك بمثابة إعلان فوضى وفتيل حرب".

وحذّر المفتي قبلان القوى السياسية، "من وضع الملفات الساخنة بالأدراج، لأن ذلك يضع لبنان في قلب أسوأ الأزمات".