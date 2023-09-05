الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
وثائقي
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الحجار: أتمنى على وزير المهجرين أن يحترم أدوار زملائه الآخرين المعنيين بملفّ النازحين السوريين وأصول العمل المؤسساتي

أخبار لبنان
2023-09-05 | 05:24
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الحجار: أتمنى على وزير المهجرين أن يحترم أدوار زملائه الآخرين المعنيين بملفّ النازحين السوريين وأصول العمل المؤسساتي
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
الحجار: أتمنى على وزير المهجرين أن يحترم أدوار زملائه الآخرين المعنيين بملفّ النازحين السوريين وأصول العمل المؤسساتي

صدر عن المكتب الإعلامي لوزير الشؤون الإجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هكتور الحجّار بيان حول التصريحات الأخيرة لوزير المهجّرين عصام شرف الدين، جاء فيه:

"كَثُرَت في الآونة الأخيرة تصريحات الوزير عصام شرف الدين غير الدقيقة والاتهامية عبر وسائل الإعلام في ما يتعلّق بمقاربتي لملفّ النازحين السوريين في لبنان والتطوّرات الأخيرة المتعلّقة به. فمرّةً يتّهمني بتعرّضي لضغوطات تخفّف من حماسي لهذا الملف، ومرّة أخرى بعدم تجاوبي مع طروحاته في موضوع رئاسة الوفد المفاوض إلى سوريا ومجاراته في عقد اجتماعات جانبيّة، أقلّ ما يقال فيها أنها حماسية تفتقد إلى إحترام الأصول والعمل المؤساستي المنظّم. فلطالما جاهرت بموقفي من هذا الموضوع، وهو ضرورة الإحتكام إلى الدستور واللجان الوزارية ذات الاختصاص لمعالجة هذا الملف الشائك، ووجوب التعاطي الجدّي خلال إدارته من قبل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي. عليه، أتمنى على الزميل شرف الدين أن يحترم أدوار زملائه الآخرين المعنيين بهذا الملفّ وأصول العمل المؤسساتي، كما وإحترام العمل الذي يقومون به كلٌّ في وزارته".

أخبار لبنان

أتمنى

المهجرين

يحترم

أدوار

زملائه

الآخرين

المعنيين

بملفّ

النازحين

السوريين

وأصول

العمل

المؤسساتي

LBCI التالي
الثقافة ردًا على رد الـLBCI: إعلموا أن تخرصكم زاد الوزير ثباتًا ونحن مستمرون في معركة الحق
وزير الدفاع إلتقى السفيرة الأميركية
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
صحف اليوم
2023-06-27

وزير المهجرين يُبدي تفاؤله بإمكانية البدء بالخطوات العملية لعودة النازحين السوريين (الشرق الأوسط)

LBCI
أخبار لبنان
2023-07-13

وزير المهجرين: قرار البرلمان الأوروبي بدعم بقاء النازحين السوريين في لبنان تعسّفي ومرفوض

LBCI
صحف اليوم
00:06

زحفُ النازحين يتجدّد بالآلاف... وزير المهجرين: لا بد من اتخاذ "قرار جذريّ" (الجمهورية)

LBCI
أخبار لبنان
2023-08-29

هيكتور الحجار: علمنا مثل بقيّة المواطنين عبر وسائل الإعلام بتسلّم الدولة اللبنانية الداتا الخاصة بالنازحين السوريين

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
07:11

كركي شرح آلية احتساب الاشتراكات للأجور والرواتب المدفوعة بالعملة الأجنبية

LBCI
أمن وقضاء
06:49

أمن الدولة في البقاع توقف سوريًا يروج المخدرات

LBCI
أخبار لبنان
06:42

الثقافة ردًا على رد الـLBCI: إعلموا أن تخرصكم زاد الوزير ثباتًا ونحن مستمرون في معركة الحق

LBCI
أخبار لبنان
05:23

وزير الدفاع إلتقى السفيرة الأميركية

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
فنّ
05:16

ركل ورقة المحارم عن المسرح.. هل أساء عمرو دياب للجمهور في حفله ببيروت؟ (فيديو)

LBCI
منوعات
06:50

في إحدى الدول العربية...ذبح شقيقه أثناء نومه بسكين المطبخ وهذه هي الأسباب!

LBCI
أخبار لبنان
04:30

نجاة عون صليبا للـLBCI: لم نبلغ بدعوة رسمية للحوار... وإذا كان لفرض مرشح فلن أشارك

LBCI
فنّ
2023-09-04

نقل الشيف بوراك الى المستشفى.. ما هو مرضه؟ (فيديو)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
03:01

كيف يمكنك أن تكون Smart Driver؟

LBCI
خبر عاجل
02:54

5 سيناريوهات محتملة لكسر الجمود السياسي...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:26

لجنة المال تطالب بأرقام مدققة لموجودات الدولة ومصرف لبنان والمصارف

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:12

إقتراح إلغاء تجريم المثليّة هل خلفه مؤامرة؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:59

افتتاح بطولة آسيا ودورة بيروت المفتوحة في التايكوندو

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:55

روسيا ستحيي اتفاقية الحبوب الأوكرانية بشرط

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

موجات الهجرة غير الشرعية من سوريا الى لبنان... ما هي أسماء المعابر التي يتم التهريب عبرها؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

أهلا بكم في السفارة الاسرائيلية في البحرين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

لقاءات إيجابية لمنصوري في الرياض

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
منوعات
16:03

بطريقة مأساوية... وفاة نجل زين الأتات (فيديو)

LBCI
منوعات
11:55

بعد 3 أعوام على انفجار 4 آب... من هي الشابة الّتي أعلن خطيب سحر فارس ارتباطه بها؟ (صورة)

LBCI
خبر عاجل
02:06

انخفاض طفيف بأسعار البنزين والمازوت.. وارتفاع بسعر الغاز

LBCI
منوعات
15:07

في منتجع آيا نابا... اغتصاب جماعي لسائحة داخل غرفة الفندق وهذه تفاصيل الجريمة!

LBCI
خبر عاجل
02:54

5 سيناريوهات محتملة لكسر الجمود السياسي...

LBCI
امن وقضاء
11:01

هيئة ادارة السير: لن نتمكن من انجاز معاملات تسجيل السيارات والاليات خلال هذا الاسبوع

LBCI
منوعات
09:03

صدمتها سيارة فائقة السرعة... مصرع إمرأة بشكلٍ مأساوي في حادث سير مروّع!

LBCI
منوعات
09:44

مجموعة أشخاص اغتصبوا مراهقة ثم حرقوها في فرن الفحم...اليكم تفاصيل الجريمة المروعة!

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More