الحجار: أتمنى على وزير المهجرين أن يحترم أدوار زملائه الآخرين المعنيين بملفّ النازحين السوريين وأصول العمل المؤسساتي

صدر عن المكتب الإعلامي لوزير الشؤون الإجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هكتور الحجّار بيان حول التصريحات الأخيرة لوزير المهجّرين عصام شرف الدين، جاء فيه:



"كَثُرَت في الآونة الأخيرة تصريحات الوزير عصام شرف الدين غير الدقيقة والاتهامية عبر وسائل الإعلام في ما يتعلّق بمقاربتي لملفّ النازحين السوريين في لبنان والتطوّرات الأخيرة المتعلّقة به. فمرّةً يتّهمني بتعرّضي لضغوطات تخفّف من حماسي لهذا الملف، ومرّة أخرى بعدم تجاوبي مع طروحاته في موضوع رئاسة الوفد المفاوض إلى سوريا ومجاراته في عقد اجتماعات جانبيّة، أقلّ ما يقال فيها أنها حماسية تفتقد إلى إحترام الأصول والعمل المؤساستي المنظّم. فلطالما جاهرت بموقفي من هذا الموضوع، وهو ضرورة الإحتكام إلى الدستور واللجان الوزارية ذات الاختصاص لمعالجة هذا الملف الشائك، ووجوب التعاطي الجدّي خلال إدارته من قبل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي. عليه، أتمنى على الزميل شرف الدين أن يحترم أدوار زملائه الآخرين المعنيين بهذا الملفّ وأصول العمل المؤسساتي، كما وإحترام العمل الذي يقومون به كلٌّ في وزارته".