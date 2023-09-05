وزير الدفاع إلتقى السفيرة الأميركية

وزير الدفاع إلتقى السفيرة الأميركية

إلتقى وزير الدفاع الوطني موريس سليم في مكتبه في اليرزة قبل ظهر اليوم سفيرة الولايات المتحدة الأميركية دوروثي شيا على رأس وفد من السفارة، وجرى عرض لشؤون المؤسسة العسكرية والدعم الذي تلقاه من الولايات المتحدة الأميركية.



وكان تشديد على أهمية دور الجيش في حفظ الأمن والإستقرار في البلاد.