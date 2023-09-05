الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
ابنة السفير
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الثقافة ردًا على رد الـLBCI: إعلموا أن تخرصكم زاد الوزير ثباتًا ونحن مستمرون في معركة الحق

أخبار لبنان
2023-09-05 | 06:42
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الثقافة ردًا على رد الـLBCI: إعلموا أن تخرصكم زاد الوزير ثباتًا ونحن مستمرون في معركة الحق
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
الثقافة ردًا على رد الـLBCI: إعلموا أن تخرصكم زاد الوزير ثباتًا ونحن مستمرون في معركة الحق

الثقافة ردًا على رد الـLBCI: إعلموا أن تخرصكم زاد الوزير ثباتًا ونحن مستمرون في معركة الحق

رد المكتب الإعلامي لوزير الثقافة على الحملة التي شنتها محطة الـLBCI ضد وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال محمد المرتضى في مقدمة نشرة الأخبار مساء أمس الإثنين، وذلك في بيان جاء فيه:

"نُطمئنكم إلى أن حملتكم أفرحت قلب الوزير وأثلجت صدره، لأنّها أكّدت لجميع اللبنانيين أنّه شجرةٌ عاليةٌ غيرُ دانيةِ الثمر للمتطاولين، وأنَّ موقفه صحيحٌ في الدفاع عن القيم التي تُشكّل النظام العام الإجتماعي في وطننا. لكنَّ هذا الفرح لا يمنع من طرح بضعة أسئلة نضعها بين يدي الرأي العام اللبناني ليتبدّى له خبث مآربكم:
أوّلًا: تشكّلت الحكومة الحالية منذ قرابة السنتين، فلماذا لم تُسجّلوا كلَّ هذه المآخذ على أداء الوزير الوظيفي إلاّ في خضمّ تصدّيه لمروّجي الشذوذ في مجتمعنا، وفوراً بعد استنكاره لإعلانٍ تسويقي لهذه الحالة، بثّته شاشة إعلامية زميلة لكم هي قناة "المتمرمرين"؟ إن كنتم لم تروا قبلًا ما تزعمونه من تقصير فهذا شأنكم، أما إن كنتم رأيتم وسكتُّم، فهذا شأنكم أيضًا. لكن شأن الوزارة أن تدعوكم إلى القيام بالواجب الإعلامي في التحقيق والتحقّق قبل نشر الأضاليل، وذلك عبر إرسال من تريدون للإطّلاع على تفاصيل العمل في المديريات والمصالح واللجان التابعة للوزارة، وعلى المشاريع المنجزة وتلك التي تنتظر، فتتبيَّنوا أنَّ ما ذكرتموه في حملتكم تضليلٌ وافتراء، لم نتعوَّدْ عليه من قبل على شاشتكم بالتحديد، فلماذا الآن؟؟؟ ألأنكم، وربما على قاعدة "انصر أخاك ظالماً كان أم مظلوماً" بمفهومها الجاهلي، ضقتم ذرعاً أنتم ومن وراءكم بثبات وزارة الثقافة على بثّ الوعي والتصدّي لما يحاك لمجتمعنا من مشروع شيطاني يُراد له أن يتفشّى في لبنان شذوذًا وشرذمةً وبثّ فرقةٍ بين اللبنانيين وتحريضٍ المكوّنات بعضها على بعض ودعواتٍ إلى التقسيم؟
ثانيًا: لماذا استحضرتم تاريخكم لمواجهة حاضركم؟ فالعودة إلى الدكتور فؤاد أفرام البستاني، وغيره من المثقّفين الذين ذكرتم عناوين برامجهم الماضية، تُدينُ ما تفعلونه اليوم، وتدفع اللبنانيين إلى التساؤل: أَمِنَ العلاّمة البستاني إلى تأييد مروّجي الشذوذ؟! "ألعلَّ ينبوعًا يُخرجُ العذبَ والأجاج بل والمرّ من عينٍ واحدة" كما جاء في رسالة القديس يعقوب الجامعة. وبالمناسبة، لماذا بتنا اليوم نفتقد مثل هذه البرامج على شاشتكم؟!
ثالثًا: لماذا انزعجتم من استشهادنا بغبطة البطريرك الراعي والمطارنة الأجلاء؟ فالمكتب الإعلامي للوزير في ردّه السابق، أشار إلى رأي صاحب الغبطة وصاحب السيادة في شأن الترويج للشذوذ، لا للتدخّل بينكم وبينهما، ولا لإهتمامه بما تعتقدون في قرارة أنفسكم، بل لتصحيح التشويه الذي تعمدتموه في التقرير السابق المتضمّن صورًا للوزير مع مرجعيات دينية إسلامية، محاولةً منكم لتضليل اللبنانيين وإيهامهم أن موقف الوزير مبنيٌّ على أساس انتمائه الديني الشخصي، فيما الحقيقة أن معالي الوزير مناهله الروحية والاخلاقية اسلامية ومسيحية كما تعلمون أنتم وكما يعرفه القاصي والداني، وفيما الحقيقة أيضاً أنّ السلطات الروحية في البلد المسيحية والإسلامية كلّها، والأغلبية الساحقة من الشعب اللبناني مجمعةٌ على رأيٍّ واحد وموقفٍ واحد في رفض الدعوة إلى إباحة الشذوذ.  
لماذا كلّ هذه المواربة والتلطّي وراء اكتشافكم فجأةً لتقصيرٍ مزعومٍ في عمل وزارة الثقافة؟؟؟؟!!!! قولوها صريحة  -والرأي العام اللبناني بأسره يعلم ما تحاولون ستره- بأنّ ثمّة من ضاق ذرعاً بتصدّي معاليه لمشروعي ترويج الشذوذ وبثّ الفتن في هذا الوطن فوّجه اليكم بدوركم "أمر الهجوم المعجّل أجره" للتطاول على معاليه معوّلاً على أن عويلكم البعيد كل البعد عن المناقب الإعلامية سوف يؤتي نتيجة مع وزير الثقافة فينكفىء وينطفىء ويحيد عن الدرب تاركا للشر أن ينجز مشاريعه الشيطانية....ولكن هيهات.
 
فهذا الوزير، ما تعود في قضايا الحق والوطنية الا على الإصرار والثبات.
يبقى أن نقول لكم ولسواكم ممن يريد أن يفرض على الشعب بأسره "أفكارا مشبوهة تخالف نظام الخالق" (كما قال البطريرك الراعي): أخبروا من دفعكم أو دفع لكم، بأنه لن يغني عنه ماله، واعلموا أنتم أنه لن يغني عنكم ما كسبتم، فقيم هذا الوطن ستصان رغما عن أنوف الأشرار والمأجورين، ونحن مستمرون في معركة الحق صونا لعيش المعية ولقيمنا اللبنانية الإيمانية والأخلاقية ولن نبالي بالحاقدين".

أخبار لبنان

وزير الثقافة

محمد المرتضى

LBCI التالي
أمن الدولة في البقاع توقف سوريًا يروج المخدرات
الحجار: أتمنى على وزير المهجرين أن يحترم أدوار زملائه الآخرين المعنيين بملفّ النازحين السوريين وأصول العمل المؤسساتي
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

هل التبس على وزير الثقافة دورَ وزارة الثقافة؟

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
12:48

مقدمة النشرة المسائية 04-09-2033: هَدّئ من روعِك السيد وزير الثقافة..البادي أظلم والفرق كبير

LBCI
صحف اليوم
2023-08-09

وزير الثقافة سيطلب منع عرض فيلم "باربي" في لبنان (الجمهورية)

LBCI
أخبار لبنان
2023-07-07

وزير الثقافة: فتح ابواب قلعة جبيل مجاناً امام اللبنانيين يوم غد السبت

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
10:31

بنود إضافية على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء يوم الخميس .. وجلسة ثانية في اليوم نفسه لمناقشة موازنة 2024

LBCI
أخبار لبنان
09:19

الأشقر خلال لقاء بشأن مشروع لتطوير المهارات: المشروع حيوي للفنادق لتسويقها وزيادة مبيعاتها في لبنان والخارج

LBCI
أخبار لبنان
09:10

رئيس "التقدمي" زار مع وفد رئيس الجامعة اللبنانية ومحور البحث التحديات المقبلة

LBCI
أخبار لبنان
09:09

معوض: على برّي أن يدرك أنه ليس حكماً بل طرف معطّل وانتخاب رئيس ضرورة لإصلاح "يلّي انت وأمثالك خرّبتوه"

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
08:02

عدوان: ما حصل الثلاثاء الماضي في جلسة الهيئة الاتهامية فضيحة قضائية كبيرة

LBCI
منوعات
2023-08-11

اعتدى على ابنته ثم قتلها وربط جسدها بدراجته وجرها عبر القرية... تفاصيل مرعبة لجريمة ضحيتها مراهقة هندية!

LBCI
فنّ
08:00

شاكيرا تتزلج على الماء مع ولديها... وصديق غامض برفقتها! (صور)

LBCI
أخبار لبنان
08:04

من مرفأ بيروت مزايدة لبيع آلاف الأطنان من الخردة والحديد التي تسبب بها انفجار المرفأ

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
08:08

بيرم يُطلق خدمات الكترونية في إطارِ الخطة الثُلاثية للتحول الرقمي

LBCI
أخبار لبنان
08:04

من مرفأ بيروت مزايدة لبيع آلاف الأطنان من الخردة والحديد التي تسبب بها انفجار المرفأ

LBCI
أخبار لبنان
08:02

عدوان: ما حصل الثلاثاء الماضي في جلسة الهيئة الاتهامية فضيحة قضائية كبيرة

LBCI
أخبار لبنان
08:01

المؤتمر الـ29 للمدارسِ الكاثوليكيّة بعنوان "التربية المتكاملة... قوةُ تغيير المجتمع"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:58

ماذا عن الحوار الذي دعا اليه الرئيس بري.. وهل من امكانية لنجاحه؟

LBCI
أخبار لبنان
07:53

سلسلة لقاءات لبري اليوم محورها "الحوار"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
03:01

كيف يمكنك أن تكون Smart Driver؟

LBCI
خبر عاجل
02:54

5 سيناريوهات محتملة لكسر الجمود السياسي...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:26

لجنة المال تطالب بأرقام مدققة لموجودات الدولة ومصرف لبنان والمصارف

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
منوعات
16:03

بطريقة مأساوية... وفاة نجل زين الأتات (فيديو)

LBCI
منوعات
11:55

بعد 3 أعوام على انفجار 4 آب... من هي الشابة الّتي أعلن خطيب سحر فارس ارتباطه بها؟ (صورة)

LBCI
خبر عاجل
02:06

انخفاض طفيف بأسعار البنزين والمازوت.. وارتفاع بسعر الغاز

LBCI
منوعات
15:07

في منتجع آيا نابا... اغتصاب جماعي لسائحة داخل غرفة الفندق وهذه تفاصيل الجريمة!

LBCI
فنّ
05:11

رنين مطر تودّع خطيبها السابق علي زين الأتات بحزن

LBCI
خبر عاجل
02:54

5 سيناريوهات محتملة لكسر الجمود السياسي...

LBCI
امن وقضاء
11:01

هيئة ادارة السير: لن نتمكن من انجاز معاملات تسجيل السيارات والاليات خلال هذا الاسبوع

LBCI
فنّ
05:42

فخامة منزل الوليد الحلاني في بيروت حديث المتابعين.. حديقة ومسبح خاص! (فيديو)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More