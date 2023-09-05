من مرفأ بيروت مزايدة لبيع آلاف الأطنان من الخردة والحديد التي تسبب بها انفجار المرفأ

أُطلِقت من مرفأ بيروت مزايدةٌ لبيعِ آلافِ الأطنان من الخُردةِ والحديد التي تسببَ بها انفجارُ المرفأ.

وأعلن وزيرُ الاشغالِ العامة والنقل علي حميّة أنّ البيعَ سيدُرّ أموالا ً طائلةً للخزينة وسيسمح بتحريرِ آلاف الأمتار المربعة في المرفأ ما يسمح باستخدامِها في مجالات ٍ شتى.

المزايدةُ ستكون تحتَ إشرافِ هيئةِ الشراء العام على أساسِ السعر الأعلى لطنّ الحديد، وسينطلقُ السعر الأوّلي للمزايدة من مئةٍ وخمسةٍ وسبعينَ دولارا ً للطن الواحد.