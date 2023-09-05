بيرم يُطلق خدمات الكترونية في إطارِ الخطة الثُلاثية للتحول الرقمي

هيئة العمل الفلسطيني المشترك: تكليف القوة الامنية الفلسطينية المشتركة في مخيم عين الحلوة بالقيام بالواجب الموكل اليها فيما يختص بالجرائم الاخيرة

هيئة العمل الفلسطيني المشترك: تكليف القوة الامنية الفلسطينية المشتركة في مخيم عين الحلوة بالقيام بالواجب الموكل اليها فيما يختص بالجرائم الاخيرة

من مرفأ بيروت مزايدة لبيع آلاف الأطنان من الخردة والحديد التي تسبب بها انفجار المرفأ