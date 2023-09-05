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المؤتمر الـ29 للمدارسِ الكاثوليكيّة بعنوان "التربية المتكاملة... قوةُ تغيير المجتمع"

أخبار لبنان
2023-09-05 | 08:01
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المؤتمر الـ29 للمدارسِ الكاثوليكيّة بعنوان "التربية المتكاملة... قوةُ تغيير المجتمع"
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المؤتمر الـ29 للمدارسِ الكاثوليكيّة بعنوان "التربية المتكاملة... قوةُ تغيير المجتمع"

في المؤتمرِ التاسع والعشرين للمدارسِ الكاثوليكيّة بعنوان "التربية المتكاملة... قوةُ تغيير المجتمع"، بُحث في استكمالِ رسالةِ التعليم والتربية في ظلِ التحدياتِ الاقتصادية والاجتماعية التي تفرضُها الازمة على القطاع منذ سنوات وتأكيدٌ على العملِ ضمنَ خطةٍ تراعي ظروف ذوي الطلاب الاقتصادية من جهة وحقوق الاساتذة من جهةٍ اخرى.

أخبار لبنان

الـ29

للمدارسِ

الكاثوليكيّة

بعنوان

"التربية

المتكاملة...

تغيير

المجتمع"

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