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كركي شرح آلية احتساب الاشتراكات للأجور والرواتب المدفوعة بالعملة الأجنبية
أخبار لبنان
2023-09-05 | 07:11
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كركي شرح آلية احتساب الاشتراكات للأجور والرواتب المدفوعة بالعملة الأجنبية
أصدر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي اليوم مذكرة قضت بتحديد آلية احتساب الاشتراكات.
وأفادت مديرية العلاقات العامة في الصندوق في بيان "حيث أنه وردت الكثير من المراجعات في ما يتعلق بكيفية احتساب الاشتراكات عن الرواتب والأجور المدفوعة بالعملة الأجنبية، جزئيا أو كليا، وتسهيلا منه لشؤون أصحاب العمل في التصريح عن الرواتب والأجور لاسيما في التصاريح الاسمية السنوية ودفع متوجباتهم،
وبناء على قرار هيئة مكتب مجلس الإدارة رقم 906 المتخذ في الجلسة عدد 1034 تاريخ 30/8/2023، أصدر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي مذكرة إعلاميّة بتاريخ 5/9/2023 حملت الرقم 714 قضى بموجبها تحديد آليّة احتساب الاشتراكات كالتالي:
- تسدد اشتراكات الصندوق عن الرواتب والأجور المدفوعة بعملة أجنبية، جزئيا أو كليا، بالليرة اللبنانية وبالقيمة الفعلية التي دفعت فيها وفقا لأحكام المادة 35 من القانون النافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022 المنشور في الجريدة الرسمية عدد 49 تاريخ 15/11/2022 والقرارين الصادرين عن وزير المالية رقم 2/1 تاريخ 9/1/2023 ورقم 3/1 تاريخ 9/1/2023 واللذين يحددان دقائق تطبيق هذا الموضوع".
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