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لجنة الإدارة والعدل أجلت البت في إقتراحي قانونين في انتظار ملاحظات المعنيين واقتراح قانون الإعلام لم يتابع لضيق الوقت
أخبار لبنان
2023-09-05 | 07:34
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لجنة الإدارة والعدل أجلت البت في إقتراحي قانونين في انتظار ملاحظات المعنيين واقتراح قانون الإعلام لم يتابع لضيق الوقت
لجنة الإدارة والعدل أجلت البت في إقتراحي قانونين في انتظار ملاحظات المعنيين واقتراح قانون الإعلام لم يتابع لضيق الوقت
عقدت لجنة الإدارة والعدل جلسة قبل ظهر اليوم.
وأشارت إلى أن اللجنة درست جدول أعمالها المقرر، فبدأت بمتابعة درس إقتراح القانون الرامي إلى تعديل المادة 47 من القانون رقم 479 الصادر 12/12/2002 (إنشاء نقابة الزامية للممرضات والممرضين في لبنان)، فاطلعت على ملاحظات لجنة الصحة النيابية، ولما تبين للجنة أن نقابة الممرضات لم تنه دراستها الإكتوارية حول بعض الملاحظات التي سبق للجنتي الإدارة والعدل والصحة النيابيتين، قررت اللجنة تأجيل البت فيه إلى جلسة لاحقة.
وانتقلت اللجنة إلى متابعة درس إقتراح القانون الرامي إلى عدم إعطاء الجنسية اللبنانية لمكتومي القيد مواليد 2011 وما بعد.
وكان سبق للجنة أن درست الإقتراح المذكور واطلعت على ملاحظات وزارة العدل، وقد تداول أعضاء اللجنة بالإقتراح كما بملاحظات الوزارة، وقد تبين للجنة أن الإقتراح يحتاج إلى مزيد من الدرس وقررت تأجيل البت فيه إلى جلسة لاحقة وفي انتظار بعض الملاحظات من الجهات المعنية.
ونظرًا لضيق الوقت، لم يتسن للجنة متابعة درس إقتراح قانون الإعلام فرفعت الجلسة على أن تتابع اللجنة عملها في الجلسة المقبلة.
أخبار لبنان
لجنة الإدارة والعدل
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