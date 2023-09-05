بعد توقف ستة أيام... سنترال المنية يعود إلى العمل

بعد توقف ستة أيام... سنترال المنية يعود إلى العمل



عاد سنترال المنية إلى العمل بعد توقف دام ستة أيام بسبب نفاذ مادة المازوت من خزاناته.



وعليه، أفرغ صهريج قبل ظهر اليوم حمولته من مادة المازوت في خزانات السنترال، ما جعل المشتركين في مناطق المنية وجوارها يستعيدون الإستفادة من خدمات أوجيرو التي يقدمها السنترال على صعيد إتصالات الهاتف الأرضي والإنترنت.



وأشار مندوب الوكالة إلى أن "مجمع الأرز التربوي" في المنية أخذ على عاتقه تشغيل السنترال بعد دراسة وضع السنترال الحالي، حيث عمل على تأمين مادة المازوت لتشغيل السنترال لمدة شهر كامل بالحد الأدنى.