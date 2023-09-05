ملف إنتخابات رئاسة الجمهورية مضمون إتصال جعجع بالبطريرك الراعي

ملف إنتخابات رئاسة الجمهورية مضمون إتصال جعجع بالبطريرك الراعي



أجرى رئيس حزب "القوات اللبنانية" الدكتور سمير جعجع إتصالًا هاتفيًا بالبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، حيث تداولا آخر مستجدات الوضع العام في لبنان وخصوصًا ملف إنتخابات رئاسة الجمهورية.