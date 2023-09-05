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سلسلة لقاءات لبري اليوم محورها "الحوار"
أخبار لبنان
2023-09-05 | 07:53
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سلسلة لقاءات لبري اليوم محورها "الحوار"
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سلسلة لقاءات لبري اليوم محورها "الحوار"
عرض رئيس مجلس النواب نبيه بري المستجدات السياسية مع تكتل الاعتدال الوطني.
وشدد النائب وليد البعريني بعد اللقاء أننا "نؤيد الحوار منذ اليوم الاول وهو سوف يحصل تحت قبة البرلمان وسيكون بعد الحوار إفتتاح جلسات لإنتخاب رئيس للجمهورية"، لافتا إلى أن الرئيس بري حريص جداً انه لن يقفل المجلس النيابي حتى تصاعد الدخان الابيض.
وتمنى البعريني قائلا :"ان شاء الله "يلي عم يعرقلو يتوقفوا عن العرقلة".
أيضال، استقبل بري سفيرة الاتحاد الاوروبي الجديدة لدى لبنان ساندرا دو وال والوفد المرافق في زيارة برتوكولية بمناسبة توليها مهامها الجديدة.
وكانت الزيارة مناسبة لعرض الاوضاع العامة والمستجدات السياسية .
كذلك، التقى بري سفير فرنسا الجديد في لبنان hervé magro في زيارةَ بروتوكولية وتعارفية. السفر الفرنسي الجديد زار ايضا البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي.
أخبار لبنان
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