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الأشقر خلال لقاء بشأن مشروع لتطوير المهارات: المشروع حيوي للفنادق لتسويقها وزيادة مبيعاتها في لبنان والخارج
أخبار لبنان
2023-09-05 | 09:19
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الأشقر خلال لقاء بشأن مشروع لتطوير المهارات: المشروع حيوي للفنادق لتسويقها وزيادة مبيعاتها في لبنان والخارج
اعتبر نقيب أصحاب الفنادق في لبنان بيار الاشقر أن قطاع الفنادق أساسي وحيوي بالنسبة لمؤسساتنا الفندقية خصوصاً المتوسطة والصغيرة والعائلية لتسويقها وزيادة مبيعاتها في لبنان والخارج إنطلاقاً من الدور الهام الذي تلعبه وسائل التواصل الإجتماعي في عالمنا اليوم خصوصاً لجهة الترويج والتسويق وكذلك إجراء الحجوزات عن بُعد".
كلام الاشقر جاء خلال تنظيم نقابة أصحاب الفنادق في لبنان لقاءً موسعاً اليوم للفنادق المشاركة في المشروع الذي ينفذه برنامج تطوير الأعمال والتجارة المموّل من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID)، لتدريب 100 فندق متوسط وصغير وعائلي في كافة المناطق اللبنانية على تحسين مستوى تسويق أعمالهم عبر وسائل التواصل الإجتماعي لزيادة مبيعاتهم دون الحاجة للجوء الى مكاتب متخصصة في هذا المجال.
وحضر اللقاء الموسع إضافة الى الاشقر رئيسة برنامج تطوير الأعمال والتجارة الممول من "USAID" ندين الشمالي، ومسؤولة الأعمال في القطاع السياحي في البرنامج كارولين ضاهر ومديرة أمديست في لبنان لنا طاهر وأعضاء مجلس إدارة نقابة أصحاب الفنادق، وأصحاب الفنادق المشاركين في الدورة.
وبالمناسبة، اشار الأشقر الى عدة مشاريع تعمل عليها النقابة لمساندة الفنادق ومنها مشروع آخر يعمل عليه مع "USAID" في مجال ترشيد إستخدام الطاقة والإنتقال الى الطاقة البديلة.
وقال: "إجتمعنا أيضا مع رئيس لجنة الإقتصاد الوطني النائب فريد البستاني وطالبنا بخفض إشتراكات الكهرباء وخفض تعرفة الكهرباء للفنادق، خصوصاً ان الفنادق تعمل 24/24 ساعة".
وشدد الأشقر على أن تخفيض اشتراك الكهرباء والتعرفة من القضايا الأساسية للقطاع، وقال: "قد أرسلنا كتاباً في هذا الإطار الى النائب البستاني، وسيكون هناك إجتماعاً مع لجنة الإقتصاد الوطني لمتابعة الموضوع"، مشيراً الى ان "كلفة الكهرباء والمياه تصل لدى بعض المؤسسات الفندقية الى نسبة 25% من الكلفة التشغيلية، و"هذا رقم كبير جداً".
الشمالي
وشرحت الشمالي أهمية المشروع الذي ينفذه برنامج تطوير الأعمال والتجارة الممول من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية "USAID" لتدعيم القطاع الفندقي وزيادة انتاجيته من باب الفنادق الصغيرة والمتوسطة والعائلية.
واكدت الشمالي أن "USAID" مهتمة جداً بالقطاع السياحي في لبنان، خصوصاً ان الدراسات التي أجراها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي تؤكد الأهمية الوازنة للسياحة في الإقتصاد الوطني اللبناني".
كما أكدت الشمالي ان برنامج تطوير الأعمال والتجارة الممول من "USAID" يتعاطى مع كل القطاعات الإقتصادية، عرضت أبرز الأعمال والمشاريع التي ينفذها البرنامج حالياً في لبنان.
طاهر
واشارت طاهر من جهتها الى اهمية المشروع الذي ينفّذ مع الفنادق خصوصاً مع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدة انه سيحدث فارقاً كبيراً لا سيما لجهة زيادة اعمال هذه المؤسسات ورفع إنتاجيتها وخدماتها وبالتالي تدعيم القطاع الفندقي والسياحي في لبنان.
أخبار لبنان
نقابة أصحاب الفنادق في لبنان
بيار الاشقر
السياحة في لبنان
usaid
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