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بنود إضافية على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء يوم الخميس .. وجلسة ثانية في اليوم نفسه لمناقشة موازنة 2024
أخبار لبنان
2023-09-05 | 10:31
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بنود إضافية على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء يوم الخميس .. وجلسة ثانية في اليوم نفسه لمناقشة موازنة 2024
أعلنت رئاسة مجلس الوزراء عقد جلستين حكوميتين يوم الخميس 7 ايلول 2023، وإضافة بنود على جدول الاعمال المقرر منذ الاسبوع الماضي.
الجلسة الاولى مخصصة لمناقشة 27 بندا، أما الجلسة الثانية فمخصصة لمناقشة مشروع موازنة العام 2024.
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