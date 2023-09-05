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بنود إضافية على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء يوم الخميس .. وجلسة ثانية في اليوم نفسه لمناقشة موازنة 2024

أخبار لبنان
2023-09-05 | 10:31
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بنود إضافية على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء يوم الخميس .. وجلسة ثانية في اليوم نفسه لمناقشة موازنة 2024
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بنود إضافية على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء يوم الخميس .. وجلسة ثانية في اليوم نفسه لمناقشة موازنة 2024

أعلنت رئاسة مجلس الوزراء عقد جلستين حكوميتين يوم الخميس 7 ايلول 2023، وإضافة بنود على جدول الاعمال المقرر منذ الاسبوع الماضي.

الجلسة الاولى مخصصة لمناقشة 27 بندا، أما الجلسة الثانية فمخصصة لمناقشة مشروع موازنة العام 2024.
 
**للاطلاع على جدول الاعمال إضغط هنا 

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