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فياض: إعادة باخرة الفيول جاء بطلب من ميقاتي الذي أكد عدم القدرة على فتح إعتماد مصرفي بالدولار الاميركي
أخبار لبنان
2023-09-05 | 11:04
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فياض: إعادة باخرة الفيول جاء بطلب من ميقاتي الذي أكد عدم القدرة على فتح إعتماد مصرفي بالدولار الاميركي
أكد المكتب الإعلامي لوزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال وليد فياض تمسّكه بباخرة الفيول التي تؤمّن زيادة التغذية بالتيار الكهربائي وحتى آخر لحظة، مشددا على أنه مستعد لإجراء مناقصة جديدة بالأمس قبل اليوم، واليوم قبل الغد لإِستقدام باخرة جديدة تؤمن إستدامة وزيادة في ساعات التغذية للمواطنين ضمن خطة الطوارئ الوطنية.
وأوضح فياض في بيان أن إعادة الباخرة جاء بطلب من رئيس اللجنة أي رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي خلال إتصال هاتفي بتاريخ 30 آب المنصرم أكد خلاله عدم القدرة على فتح إعتماد مصرفي بالدولار الاميركي لتغطية ثمن شحنة الفيول لزوم معامل الكهرباء لا اليوم ولا غداً، عندئذ قام فياض بمراسلة اللجنة وأمّنَ إلغاء عقد الشراء مع شركة Coral Energy DMCC من دون أن يرتب ذلك أي كلفة على الدولة وأعيدت الباخرة مع العلم أنه لو تم السير بالشراء لنَتَج عن ذلك وفر بلغ بحدود مليوني دولار (للشحنتين) كفرق أسعار وإن أي كلام آخر هو عارٍ من الصحة جملةً وتفصيلاً، والجدير ذكره أيضاً أن المناقصة قد حصلت وفقاً لأحكام قانون الشراء العام وبأعلى معايير الشفافية وقد أبلغ الوزير فياض كافة الجهات المعنية كما الرأي العام بكل المراسلات والوثائق المرتبطة بهذا الملف.
واشار بالنسبة للإخبار أنه لم نعرف به سوى من الإعلام، وفي حال وجوده جاء بالتأكيد بعد اعادة الباخرة وليس قبل وبتوجيه من رئيس الحكومة .
وأكد المكتب الإعلامي للوزير فياض أنه يعمل لكل اللبنانيين وللصالح العام، بغض النظر عن أي انتماءات سياسية وذلك بالتعاون والتنسيق الوثيق والمستمر مع المدراء العامين في هذا الاطار وهو فخور بما يقوم به في إطار العمل بالشأن العام، متمنيا على المصطادين في المياه العكرة التوقّف عن نصب الأفخاخ كالمعتاد، فالمواطنون باتوا على بيّنة من كل الحقائق وأي تضليل للرأي العام لن ينطلي عليهم بعد الآن.
أخبار لبنان
باخرة الفيول
الكهرباء
فياض
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