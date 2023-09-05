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الوطني الحر: مشاركتنا بالحوار مربوط بضمانات ان ينتهي بجلسات مفتوحة للمجلس النيابي لانتخاب رئيس
أخبار لبنان
2023-09-05 | 12:14
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الوطني الحر: مشاركتنا بالحوار مربوط بضمانات ان ينتهي بجلسات مفتوحة للمجلس النيابي لانتخاب رئيس
كرّر المجلس السياسي للتيار الوطني الحرّ موقفه الثابت القائم على استعداده الايجابي للمشاركة بأي حوار يتوصل سريعاً الى نتائج عملية تفضي الى انتخاب رئيس للجمهورية على ان يحدّد شكل هذا الحوار فلا يكون تقليدياً بل عملياً وفعالاً ويمكن ان يحمل اشكالاً متنوعة ثنائية أو متعدّدة الاطراف وان ينحصر جدول اعماله ببرنامج العهد (الاولويات الرئاسية) ومواصفات الرئيس واسمه.
وربط التيار الوطني الحر، بعد اجتماعه الدوري برئاسة رئيس التيار النائب جبران باسيل ، مشاركته بالحوار بضمانات ان ينتهي هذا الحوار بجلسات مفتوحة للمجلس النيابي لانتخاب الرئيس لا تتوقّف حتى حصول هذا الانتخاب، مشيرا إلى أنه ينتظر من اصحاب الدعوات الى هذا الحوار الاجوبة اللازمة ليتحدّد الموقف النهائي للتيار على اساسها.
ونبّه التيار مجدّداً الى حصول موجة نزوح جديدة من سوريا باتجاه لبنان بسبب الأوضاع الاقتصادية السيئة فيها. وعليه فإن هذه الموجة هي محض اقتصادية والنازحون هم نازحون اقتصاديون بالكامل، مؤكدا أنه يتوجّب على الدولة اللبنانية عدم استقبالهم للأسباب الاقتصادية والانسانية والوطنية المعروفة.
وطلب التيار الوطني الحر من الحكومة والأجهزة الأمنية المعنية ان تتحمّل مسؤولياتها وتقوم باقفال الحدود بالكامل من معابر شرعية وغير شرعية، لمنع دخول اي نازح الى لبنان قديم او جديد، وان اي تقصير في هذا المجال يحمّل اصحابه مسؤولية جريمة وطنية ترتكب بحق لبنان.
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المجلس السياسي للتيار الوطني الحر
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