مجموعة اسئلة من كتلة تجدد إلى الحكومة بشأن تقرير ألفاريز أند مارسال

بعدما أصدرت شركةُ ألفاريز أند مارسال تقريرَها عن التدقيق الجنائي الذي أجرته بحساباتِ مصرفِ لبنان قدمت كتلةُ "تجدد" سؤالاً الى الحكومة.الكتلة سألت، هل ستلاحق الحكومة جميع المسؤولين الذين وردت أسماؤهم في التقرير وعلى رأسهم حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامه؟ وهل ستتم إعادة النظر بالتقرير لا سيما ان مصرف لبنان تمنّع عن تقديم العديد من الوثائق والمعلومات، كمقدمة لإعداد تقرير شفاف وموثق وتحميل جميع الاطراف مسؤوليتها؟