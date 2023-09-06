شركة BOB: بإمكان المواطنين طلب بطاقتنا عبر الإنترنت

بسبب الإقبال الكثيف على فروع شركة بوب فينانس وذلك لطلب بطاقة BOB ، تودّ الشركة التذكير أن بإمكان المواطنين طلب البطاقة عبر الإنترنت من خلال موقع الشركة الإلكتروني أو عبر الرابط التالي: https://www.bob-finance.com/Request/FreshCards