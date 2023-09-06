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خلف للـLBCI: يجب اعتماد الجلسة المفتوحة بدورات متتالية لانتخاب رئيس للجمهورية

أخبار لبنان
2023-09-06 | 03:31
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خلف للـLBCI: يجب اعتماد الجلسة المفتوحة بدورات متتالية لانتخاب رئيس للجمهورية
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خلف للـLBCI: يجب اعتماد الجلسة المفتوحة بدورات متتالية لانتخاب رئيس للجمهورية

خلف للـLBCI: يجب اعتماد الجلسة المفتوحة بدورات متتالية لانتخاب رئيس للجمهورية

رأى النائب ملحم خلف انه يجب اعتماد الجلسة المفتوحة بدورات متتالية لانتخاب رئيس للجمهورية.

وقال خلف في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI: "اذا اليوم الرئيس بري يؤكد على الموقف الدستوري الحقوقي بفتح جلسة بدورات متتالية فهذا الأمر جيد جداً ونحن نحيّي هذه الايجابية ولكن يبقى ان نفهم ماذا يعني بري بـ7 أيام حوار التي يتحدث عنها".

وأكد أن "أي حوار بخلفية ايجابية فنحن نتمناه".

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