فادي كرم للـLBCI: طاولة الحوار "خدعة" ولن نشارك بها

اعتبر عضو كتلة الجمهورية القوية النائب فادي كرم أن طاولة الحوار "خدعة"، قائلا: "لن نشارك بها".



وقال في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI: "أي دعوة دستورية لانتخاب رئيس للجمهورية مع دورات متتالية لا مشكلة لدينا معها وهذا ما نطالب به".



ورأى أن "لو أن أصحاب الدعوة الى الحوار احتكموا من الأساس الى الدستور لكان لدينا رئيس للجمهورية عمره سنة".



ولفت الى أن "الحوار هو شكل جديد للطروحات التي كانوا يطرحونها على مدى سنة، ولا شيء تغيّر وهي محاولة رمي المسؤوليات على الجميع أو تقاسم المسؤوليات". وقال: "لنا الشرف بإفشال كل المؤامرات".



وأكد أن "الحوار هو مسألة طبيعية ويجب أن تجري وهي تجري، فيوميا هناك حوارات بين عدد من الأطراف".



وقال: "المشهدية هي مجرد مشهدية تقاسم المسؤولية للوصول الى فشل ذريع، ولو كان هناك امكانية للتوافق على مرشحين فلا داعي لطاولة حوار على مدى 7 أيام".