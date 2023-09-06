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حنكش للـLBCI: نرفض المنطق المفروض علينا وحريصون على انعقاد جلسات متتالية
أخبار لبنان
2023-09-06 | 03:44
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حنكش للـLBCI: نرفض المنطق المفروض علينا وحريصون على انعقاد جلسات متتالية
حنكش للـLBCI: نرفض المنطق المفروض علينا وحريصون على انعقاد جلسات متتالية
أكد النائب الياس حنكش أننا "نرفض المنطق المفروض علينا ونحن حريصون على انعقاد جلسات متتالية"، لافتاً الى أن "الاجتماعات مع أفرقاء المعارضة مفتوحة لتوسيع المقاربة مع باقي الأطراف بوجه التعطيل".
وقال حنكش في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI إن "رئيس مجلس النواب نبيه بري وفريقه السياسي خالفوا الدستور لمدة عام من خلال تعطيل جلسات انتخاب رئيس للجمهورية ونحن لسنا ضد أي حوار ولكن هناك ذهنية تتعاطى بفوقية تمنع نجاح أي حوار يُطلب".
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