أبي خليل للـLBCI: وضعنا شروطنا بأن يكون هناك حوار محدود في الزمن لا حوار لتضييع الوقت

أبي خليل للـLBCI: وضعنا شروطنا بأن يكون هناك حوار محدود في الزمن لا حوار لتضييع الوقت



اعتبر النائب سيزار أبي خليل ان بيان المجلس السياسي للتيار الوطني الحر كان واضحاً أمس وننظر بايجابية للحوار وهذا أمر ندعو اليه منذ تموز 2022.



وقال أبي خليل في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI: "وضعنا شروطنا بأن يكون هناك حوار محدود في الزمن لا حوار لتضييع الوقت انما حوار ينتج اتفاقاً على رئيس للجمهورية او أن يكون هناك دورات متتالية".



وأكد ان الحوار مع حزب الله وجميع الأطراف السياسية مستمر.





