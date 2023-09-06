اصابات في حادث سير على أوتوستراد الزهراني - النبطية

وقع صباح اليوم حادث سير مروع على أوتوستراد دير الزهراني - النبطية، فاصطدمت سيارة بيك آب يقودها خمسيني من منطقة حاصبيا بحافلة كبيرة (بولمان) كان سائقها يحاول الالتفاف من المسرب اليمين الى المسرب الآخر على الاوتوستراد عند مفرق محطة الايتام على اوتوستراد دير الزهراني - النبطية.



وقد أدى الحادث الى وقوع إصابات، عملت فرق من الهيئة الصحية الإسلامية والصليب الأحمر على نقلهم الى مستشفى النبطية، كما تسبب الحادث بازدحام سير في المحلة.