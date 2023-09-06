تيمور جنبلاط بحث والعمّار في تفاصيل زيارة الراعي الى الجبل الجمعة

تيمور جنبلاط أكد ترحيبه بزيارة الراعي الى الجبل

استقبل رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب تيمور جنبلاط، في كليمنصو، مطران أبرشية صيدا المارونية المطران مارون العمّار يرافقه كل من النائب الأسقفي الخاص مدير المركز الكاثوليكي للإعلام المونسنيور عبدو أبو كسم والنائب العام الأسقفي الخور اسقف مارون كيوان، في حضور أعضاء كتلة "اللقاء الديمقراطي" النواب مروان حمادة، وائل أبو فاعور وبلال عبدالله، النائب السابق نعمة طعمة، ومستشار النائب جنبلاط حسام حرب، والقيادي في الحزب وليد صفير.



وجرى البحث في الأوضاع العامة كما في تفاصيل زيارة البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي الى الجبل في الثامن من الحالي، حيث أكد جنبلاط ترحيبه بالزيارة وأهميتها "لما تمثله من تجديد تأكيد المصالحة والتمسك بالتلاقي والحوار".