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حمية يعلن البدء بورشة صيانة العديد من الطرقات في قضاء جبيل

أخبار لبنان
2023-09-06 | 05:00
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حمية يعلن البدء بورشة صيانة العديد من الطرقات في قضاء جبيل
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حمية يعلن البدء بورشة صيانة العديد من الطرقات في قضاء جبيل

أعلن وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية في بيان اليوم، "البدء بورشة صيانة العديد من الطرقات في قضاء جبيل من خلال الوفر الحاصل من قرض البنك الدولي لقضاء جبيل".

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