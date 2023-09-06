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ميقاتي: الحكومة على استعداد للتعاون مع اليونيفيل من خلال الجيش لحفظ الأمن في جنوب لبنان
أخبار لبنان
2023-09-06 | 06:01
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ميقاتي: الحكومة على استعداد للتعاون مع اليونيفيل من خلال الجيش لحفظ الأمن في جنوب لبنان
سلسلة لقاءات لميقاتي...
أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي "التزام الحكومة القرار الصادر عن مجلس الامن الدولي بالتمديد لولاية القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان" اليونيفيل" سنة كاملة".
وفي خلال استقباله قائد القوات الدولية في الجنوب الجنرال أرولدو لازارو، قال رئيس الحكومة: "إن الحكومة اللبنانية على استعداد للتعاون مع اليونيفيل، من خلال الجيش، لحفظ الأمن في جنوب لبنان".
وأشاد بالتعاون القائم والفعال بين الجيش واليونيفيل، داعيا القوات الدولية الى العمل لوقف الانتهاكات الاسرائيلية للسيادة اللبنانية.
وكان رئيس الحكومة إستقبل الجنرال لازارو على رأس وفد من "اليونيفيل" قبل ظهر اليوم في السراي، في حضور منسق الحكومة لدى القوات الدولية العميد منير شحادة ومستشار الرئيس ميقاتي زياد ميقاتي.
سفيرة الاتحاد الأوروبي
والتقى الرئيس ميقاتي سفيرة الاتحاد الاوروبي الجديدة لدى لبنان ساندرا دو وال في حضور المستشار الديبلوماسي للرئيس ميقاتي السفير بطرس عساكر.
وقالت السفير دو وال بعد اللقاء: "لقد وصلت للتو إلى لبنان وأقوم بزيارات مجاملة للمسؤولين فيه، وعرضنا في زيارتنا اليوم رؤية الرئيس ميقاتي لمستقبل الأوضاع السياسية في لبنان. ونأمل مع دولة الرئيس أن نشهد انتخاب رئيس للجمهورية قريبا، اضافة الى تبني القوانين الإصلاحية في لبنان التي سيكون الاتحاد الأوروبي مسرورا جدا في دعم تطبيقها ووضعها موضع التنفيذ".
سفير بريطانيا
وإستقبل الرئيس ميقاتي سفير بريطانيا لدى لبنان هاميش كاول، وتم خلال اللقاء البحث في الأوضاع العامة والعلاقات الثنائية بين البلدين, والتعاون بين بريطانيا ولبنان في ما خص الجيش اللبناني اضافة الى دعم القطاع التربوي في لبنان.
سفير قطر
واستقبل الرئيس ميقاتي سفير دولة قطر الجديد لدى لبنان الشيخ سعود بن عبد الرحمن بن فيصل ثاني آل ثاني، والوزير المفوض علي بن محمد المطاوعة. وشارك في اللقاء مستشار الرئيس ميقاتي السفير بطرس عساكر.
وزير العدل
واجتمع الرئيس ميقاتي مع وزير العدل القاضي هنري خوري وتم خلال اللقاء البحث في شؤون الوزارة.
النائبان سليمان ويحيى
واستقبل الرئيس ميقاتي النائبين محمد سليمان ومحمد يحيى، في حضور الامين العام للهيئة العليا للاغاثة اللواء محمد خير. وتم خلال اللقاء البحث في الشؤون الحياتية لمنطقة عكار.
وقال النائب سليمان بعد اللقاء: "كان لقاؤنا مثمرا مع الرئيس ميقاتي، وطالبنا بصيانة الطرق، فنحن على أبواب فصل الشتاء، ولن يتمكن أبناء القرى في المنطقة من الوصول الى منازلهم، لذلك هناك إلحاح لصيانة بعض الطرق في أسرع وقت ممكن، ومن ضمنه طريق يربط مناطق شمال وادي خالد بالخط العام وهو طريق دولي".
أضاف: "تطرقنا للأمور السياسية، وأكدنا ضرورة انتخاب رئيس في أسرع وقت من أجل أن تنتظم الأمور المؤسساتية، لأن البلد لم يعد يحتمل، ونحن دائما مع تلاقي اللبنانيين مع بعض فمن دون ذلك لا يمكن انتاج رئيس، فالاصطفافات لا تصل إلى نتيجة، وأن شاء الله يكون هناك رئيس في شهر أيلول وتنتظم الأمور الحياتية".
وردا على سؤال، قال: "ان عكار بحاجة الى انماء والأولوية لدينا هي مطار القليعات الذي نطالب باعادة تشغيله لتوفير فرص عمل وللتخفيف عن مطار بيروت وطلبنا من دولة الرئيس وضعه على جدول الاعمال".
أما النائب يحيى فقال: "قدمنا لدولة الرئيس بعض المطالب الحياتية المحقة، ومنها صيانة الطرق في عكار، فمنطقة عكار الحدودية محرومة من كل الخدمات".
شري والموسوي
واستقبل الرئيس ميقاتي النائبين أمين شري وابراهيم الموسوي وتم خلال اللقاء البحث في شؤون مطلبية حياتية.
أخبار لبنان
ميقاتي
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