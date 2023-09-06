بري استقبل قائد اليونيفل... وهذا ما جرى عرضه

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، قائد قوات الطوارئ الدولية (اليونيفيل) العاملة في جنوب لبنان الجنرال أرولدو لازارو والوفد المرافق، حيث جرى عرض للوضع في الجنوب ومهام القوات الدولية.