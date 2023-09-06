جعجع يلتقي السفير الفرنسي الجديد في معراب

جعجع يلتقي السفير الفرنسي الجديد في معراب

إلتقى رئيس حزب "القوات اللبنانية" الدكتور سمير جعجع في معراب السفير الفرنسي الجديد في لبنان هيرفيه ماغرو يرافقه الملحق السياسي Quentin Jeantet والملحق السياسي والإعلامي Romain Calvary في زيارة تعارف، إثر توليه مهامه الديبلوماسية الجديدة وتحضيرًا للعودة المرتقبة للوزير السابق جان إيف لو دريان إلى لبنان، في حضور عضو تكتل الجمهورية القوية النائب بيار بو عاصي وطوني درويش عن جهاز العلاقات الخارجية في الحزب.



وكانت مناسبة لتبادل الآراء والمواقف حول مختلف الأوضاع الإقليمية والدولية والمحلية ولا سيما الملف الرئاسي.