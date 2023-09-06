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رئيس الكتائب يزور جنبلاط مهنئًا: للتنسيق الدائم لاستعادة قرار الدولة

أخبار لبنان
2023-09-06 | 08:48
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رئيس الكتائب يزور جنبلاط مهنئًا: للتنسيق الدائم لاستعادة قرار الدولة
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رئيس الكتائب يزور جنبلاط مهنئًا: للتنسيق الدائم لاستعادة قرار الدولة

رئيس الكتائب يزور جنبلاط مهنئًا: للتنسيق الدائم لاستعادة قرار الدولة

زار رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل النائب تيمور جنبلاط لتقديم التهنئة بانتخابه رئيسًا للحزب التقدمي الإشتراكي.

ورافق الجميل في الزيارة وفد رفيع تألف من نائبي الرئيس النقيب جورج جريج والدكتور برنار جرباقة والنواب، الدكتور سليم الصايغ، الياس حنكش ونديم الجميل، أمين عام الكتائب سيرج داغر، أعضاء المكتب السياسي الكتائبي الدكتور الآن حكيم، سهيل حمدان وريتا بولس، مستشار رئيس الكتائب ساسين ساسين ورئيس إقليم الشوف شربل ساسين والمرشح عن منصب نقيب المحامين في بيروت فادي المصري. كما حضر اللقاء النواب هادي أبو الحسن، أكرم شهيب وبلال عبد الله.

وبعد اللقاء، أكد رئيس الكتائب أن الزيارة جاءت في إطار تقديم التهاني للنائب تيمور جنبلاط والمجلس السياسي للحزب التقدمي الإشتراكي بعد المؤتمر العام، متمنيًا لهم التوفيق في التطلعات الجديدة التي دائمًا ما يحملها أي عهد جديد، مبديًا كل الإستعداد للتنسيق والعمل المشترك بشكل دائم حفاظًا على مقومات لبنان السيادية والإقتصادية والإجتماعية والتربوية والصحية ومن أجل تحقيق حياة أفضل واستعادة كرامة الشعب اللبناني وحريته وسيادة قرار الدولة على كامل الأراضي اللبنانية. 

بدوره، رحب النائب هادي أبو الحسن برئيس الكتائب والوفد المرافق شاكرًا الزيارة، مشيرًا إلى أنها كانت مناسبة لاستعراض الواقع اللبناني وواقع الجبل وجرى إستذكار المصالحة التاريخية الكبرى التي جسدها غبطة البطريرك مار نصر الله بطرس صفير والزعيم الوطني وليد جنبلاط وكان سبق هذه الخطوة عام 2000 اللقاء الشهير بين النائب السابق وليد جنبلاط والرئيس أمين الجميل والعائلة الكريمة.

وقال: "نحن على مشارف إستقبال غبطة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي يوم الجمعة المقبل للتأكيد على هذا المسار التاريخي الوطني المهم تحت عنوان "إذا كان الجبل بخير فلبنان بخير" ولكي يكون لبنان بخير، لا بد من التأكيد على الثوابت الوطنية وثوابت المصالحة وعلى أهمية أن نحدث خرقًا في جدار الأزمة اللبنانية التي تعيق إنتخاب رئيس للجمهورية، ومع تقديرنا لأصدقاء لبنان تبقى المسؤولية الأولى والكبيرة علينا كقوى سياسية لبنانية ونأمل مع الأخوة في حزب الكتائب وكل الحريصين في البلد أن نحدث هذا الخرق وسنستكمل هذا اللقاء المميز بسلسلة لقاءات أخرى للتنسيق المشترك إن كان على صعيد الحزب أو الكتلتين في المجلس النيابي."

أخبار لبنان

سامي الجميل

تيمور جنبلاط

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