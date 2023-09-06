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باسيل بحث مع سفير بريطانيا والمنسق العام للأمم المتحدة في لبنان في ضرورة إنتخاب رئيس

باسيل بحث مع سفير بريطانيا والمنسق العام للأمم المتحدة في لبنان في ضرورة إنتخاب رئيس

إستقبل رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل صباح اليوم كلًا من سفير بريطانيا في لبنان هاميش كاول والمنسق العام للأمم المتحدة في لبنان جوانا ورونيكا.



وتطرق البحث إلى الأوضاع العامة في البلاد في ظل الشغور الرئاسي وضرورة إنتخاب رئيس يتعهد بالعمل على إجراء الإصلاحات الضرورية واللازمة لإخراج لبنان من الوضع الراهن ولوضعه على سكة الخلاص.