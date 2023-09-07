حمية: سنطلب عقد جلسة خاصة لمجلس الوزراء لتأمين حسن سير العمل في مرافق المطار

كتب وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال الدكتور علي حميّة على منصة "إكس": "حرصا على متابعة إنجاز الملفات والأشغال الملحة والمزمنة لتأمين حسن سير العمل في مرافق المطار كافة باعتباره محورا جويا اساسيا، وبالنظر لمشاركة أكثر من إدارة ومؤسسة وشركة في متابعة هذه الأعمال، سنتقدم بطلب عقد جلسة خاصة لمجلس الوزراء لمناقشة هذه الملفات ووضع الأمور في نصابها".